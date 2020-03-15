Азербайджанских студентов вывозят из Италии фото; видео

Отдел информации

Азербайджанские студенты, находившиеся в Италии, возвращаются в Баку чартерным рейсом. Об этом haqqin.az сообщили в посольстве Азербайджана в Италии.

В 20:00 из римского аэропорта Фьюмичино вылетел чартерный рейс №AHY 4231.

Вывоз азербайджанских студентов из Италии осуществляется в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в этой стране. Италия в последние недели стала эпицентром распространения коронавируса.

В последний предпраздничный вторник Новруза азербайджанские студенты вернутся на родину.

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