Азербайджанских студентов вывозят из Италии фото; видео
Азербайджанские студенты, находившиеся в Италии, возвращаются в Баку чартерным рейсом. Об этом haqqin.az сообщили в посольстве Азербайджана в Италии.
В 20:00 из римского аэропорта Фьюмичино вылетел чартерный рейс №AHY 4231.
Вывоз азербайджанских студентов из Италии осуществляется в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в этой стране. Италия в последние недели стала эпицентром распространения коронавируса.
В последний предпраздничный вторник Новруза азербайджанские студенты вернутся на родину.