Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 345 человек
За прошедшие сутки в Италии от коронавируса скончались 345 человек. Общее число жертв достигло 2 503, рост числа заражений остается на уровне 3,5 тыс. Об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
«Выздоровевших за сегодня 192 случая, их число достигло 2 тыс. 941» , – приводит его слова РИА Новости.
В понедельник в Италии было 414 выздоровевших, в воскресенье – 369.
«Также мы, к сожалению, зарегистрировали 345 смертельных исходов», – сказал он. Рост жертв накануне составлял 349 случаев, в воскресенье – 368.
Общее число случаев заражения, по словам Боррелли, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 31,5 тыс. Накануне этот же показатель составлял почти 28 тыс.