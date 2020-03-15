Новый вице-спикер призвал азербайджанских мужчин перестать целоваться
Вице-спикер Милли Меджлиса Адиль Алиев призвал вести пропагандистскую работу для того, чтобы пресечь в Азербайджане поцелуи среди мужчин во время встречи. Об этом Адиль Алиев заявил в ходе заседания Милли Меджлиса.
«У нас есть право неприкосновенности, но нет полномочий быть неприкосновенным от коронавируса. Мы должны донести до граждан, что они должны избегать контактов. Считаю, что каждый должен серьезно соблюдать правила, устанавливаемые оперативным штабом при Кабмине. В особенности надо вести пропагандистскую работу против поцелуев среди мужчин при встрече», - сказал вице-спикер.