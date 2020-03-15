Северная Македония - новый член НАТО

Верхняя палата парламента Испании ратифицировала документы о присоединении Северной Македонии к Североатлантическому альянсу, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в своем твиттере.

"Испанский сенат только что одобрил присоединение Северной Македонии к НАТО", - написал Столтенберг.

Испания последней из 29 стран-членов НАТО ратифицировала протокол, расчистив путь к тому, чтобы Северная Македония в ближайшее время стала 30-й страной-членом альянса, передает Интерфакс.

"В связи с этим все союзники приветствовали страну, которая вскоре станет нашим 30-м членом. Поздравляем Северную Македонию!" - добавил Столтенберг.

6 февраля 2019 года был подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО. Собрание Северной Македонии ратифицировало протокол 11 февраля 2020 года.