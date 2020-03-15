В санкционный список США попали иранские ученые и министр обороны Сирии

Вашингтон расширил санкционный список против Сирии, включив в него министра обороны Али Айюба. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Офис по контролю над иностранными активами Минфина США.

Генерал-лейтенант Айюб занимает пост заместителя главнокомандующего — министра обороны Сирии с 2018 года.

Кроме того, в санкционный список США внесены и пять ученых-ядерщиков из Ирана. Об этом заявил глава Госдепартамента США Майкл Помпео.

"В ответ на неприемлемую ядерную эскалацию иранского режима Министерство торговли США добавило пять иранских ученых в список санкций", - сказал он. Имена ученых не называются, передает РИА Новости.

Глава Госдепа отметил, что внесенные в санкционный список специалисты участвовали в разработке ядерного оружия до 2004 года и до сих пор работают на правительство Ирана.