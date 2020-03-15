«Формула-1» подготовила новый календарь на 2020-й год, сообщает haqqin.az со ссылкой на немецкое издание Auto Motor und Sport. Согласно данному проекту, нынешний сезон стартует гонкой в Баку 7 июня.

Из-за пандемии коронавируса уже не состоялся Гран-при Австралии. Также отменены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Голландии, Испании и Монако. Дальше следует Гран-при Азербайджана, который может открыть нынешний сезон «Формулы-1».

После Баку соревнования в Канаде (14 июня), Франции (28 июня), Австрии (5 июля) и Великобритании (19 июля) должны состояться по изначально запланированному расписанию. Далее руководство «Ф-1» планирует втиснуть в календарь отмененный Гран-при Испании (26 июля), спустя неделю после которого пройдет заранее запланированный этап в Венгрии (2 августа).

Летние каникулы будут сокращены, и 23 августа должен состояться Гран-при Голландии. Бельгия, Италия, Сингапур и Россия должны провести гонки, как и планировалось, 30 августа, 6-го, 20-го и 27-го сентября соответственно.

Отмененный Гран-при Вьетнама состоится либо 4 октября, либо 18-го – до или после Гран-при Японии (11 октября).

Неизменными остаются даты гонок в США (25 октября), Мексике (1 ноября) и Бразилии (15 ноября). 29 ноября должен пройти отложенный Гран-при Бахрейна, а 6 декабря – этап в Абу-Даби, который по сравнению с первоначальным календарем отодвинут на одну неделю.

Таким образом, не состоятся соревнования в Австралии, Китае и Монако. Впрочем, это всего лишь планы. Если ситуация с коронавирусом в мире не изменится, весьма вероятно, будет отменена и гонка в Баку. Как известно, в данный момент в Азербайджане не проводятся никакие спортивные соревнования.