Евросоюз закрывает границы для иностранцев

Главы стран – членов Европейского Союза поддержали предложение Еврокомиссии о запрете на въезд на территорию ЕС сроком на 30 дней, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, ФРГ начнет исполнять эту норму немедленно.

Ранее закрыть границы рекомендовала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Рекомендации уже последовала Франция, закрыв вчера свои границы, передает «Коммерсант».

Решение было принято на экстренном саммите глав стран ЕС. Запрет на въезд будет действовать 30 дней. По информации Spiegel, федеральная полиция Германии уже получила указание не пропускать в аэропортах Франкфурта и Мюнхена граждан, не входящих в ЕС.

Как позднее заявила глава Еврокомиссии, чем меньше путешествий будет совершаться в страны ЕС и из них, тем эффективнее будут международные усилия по предотвращению распространения вируса.

Под запрет на въезд не попадают лица, имеющие вид на жительство в странах ЕС, члены семей граждан ЕС, дипломаты, а также специалисты — врачи, медсестры, ученые, эксперты, оказывающие помощь в борьбе с коронавирусом.