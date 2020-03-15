Коронавирус охватил все страны Европы

Первые два случая заражения новым типом коронавируса выявлены в Черногории, сообщил премьер-министр страны Душко Маркович.

Черногория была единственной страной Европы, где ранее не было зафиксировано ни одного случая заражения.

По словам Марковича, заболели две женщины, 1948 и 1973 годов рождения. "Обе ранее находились в районах, пораженных эпидемией", - цитирует Марковича РИА Новости.

Ранее черногорские власти закрыли учебные заведения, запретили массовые мероприятия, ограничили въезд черногорцев в несколько стран и установили медицинский надзор для прибывших из ряда государств. Кроме того, закрыта граница и прервано авиа, железнодорожное и автобусное сообщение.