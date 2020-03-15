Премьер Грузии: Коронавирус распространяется внутри страны

Как сообщает Sputnik Грузия, в Грузии уже 34 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом. Два случая из них связаны с Ираном, один - с Испанией, остальные - с Италией. Сегодня же стало известно о том, что источник заражения одного из пациентов неизвестен.

«Мы не должны создавать и не должны приукрашивать объективную реальность - коронавирус начинает распространяться внутри Грузии, и все наши граждане должны быть готовы», - заявил в эфире телеканала Rustavi 2 премьер-министр Георгий Гахария.

"В стране начинается внутренняя передача, и все наши граждане должны быть готовы к тому, что это означает рост числа инфицированных в геометрической прогрессии. Мы должны говорить открыто, не должны создавать тщетных ожиданий, и не должны приукрашивать объективную реальность. Это ответственность правительства", - сказал грузинский премьер.

По его словам, необходимо перейти на новый режим для борьбы с распространением коронавируса внутри страны: "Мы должны сделать все для того, чтобы сократить скорость внутренней передачи, чтобы у системы здравоохранения было время и возможность максимально эффективно лечить уже инфицированных сограждан".

Грузинский премьер отметил, что под новым режимом не подразумевается переход всей страны на карантин, хотя не исключил, что возможность встать и перед таким вызовом не исключена, впрочем, как и перехода в режим чрезвычайного положения.

По его словам, необходимости в ЧП пока нет, так как у правительства есть все инструменты для управления текущим процессами.

Грузия в связи с пандемией коронавируса с 18 марта на две недели закрывает границы для иностранцев, за исключением особых случаев.