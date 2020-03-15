США выводят часть сил из Ирака

Антитеррористическая коалиция во главе с США начала передислокацию своих сил в Ираке. Часть военных перебрасывается за пределы страны. Об этом Agence France-Presse сказал представитель коалиции полковник Майлс Кэггинс, назвав это «историческим шагом», сообщает «Коммерсант».

«Коалиция перемещает войска с нескольких небольших баз»,— заявил Кэггинс. По его словам, первая передислокация прошла во вторник с базы «Эль-Каим» возле сирийской границы. На базе находятся 300 американских военных. Некоторые из них уже переведены в Сирию, другие могут быть передислоцированы на другие базы в Ираке или в Кувейт в ближайшее время.

Всего в Ираке находится около 5,5 тыс. американских военных.

Новость о передислокации американских сил прозвучала через несколько часов после третьего за неделю обстрела военных баз в Ираке, на которых размещены силы коалиции. Всего, как отмечает агентство, за полгода было 24 такие атаки. США обвиняют в нападениях на базы отряды шиитского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби».