Первая смерть от коронавируса в Турции

В Турции зафиксирован первый случай смерти от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа на пресс-конференции в Анкаре, сообщает ТАСС.

"Семь дней назад я объявил о первом случае заражения коронавирусом. Сегодня у меня есть печальная новость, сегодня умер один из заболевших. Ему было 89 лет, - подчеркнул Коджа. - Число зарегистрированных случаев заражения увеличилось на 51, общее число заболевших составляет 98 человек".

По словам турецкого министра, умерший заразился коронавирусом от "китайского коллеги".