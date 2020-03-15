ВОЗ: чем новый коронавирус отличается от SARS и MERS

Глава российского офиса ВОЗ Мелита Вуйнович рассказала, чем отличается новый тип коронавируса COVID-2019 от эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 года и ближневосточного респираторного синдрома MERS, вспышка которого была зафиксирована в 2015 году.

"Вирус SARS не имел такой вирулентности (степень способности штамма микроорганизма или вируса заражать организм), возможности переноситься от человека к человеку. Он был очень опасным для медперсонала. ... SARS шел сразу на поражение, была тяжелая пневмония, сразу было понимание, что человек тяжело заболел, он шел в больницу. Сейчас 80 процентов людей не понимают, что они больны, потому что у них легкие недомогания", — приводит РИА Новости слова Вуйнович.

По ее словам, люди зачастую не понимают, что могут болеть новым вирусом: "Новый коронавирус быстро переносится, вызывает легкое заболевание. Вирусу важно выжить, чтобы выжить, ему не надо убивать хозяина. Он хочет переноситься дальше".

Представитель ВОЗ добавила, что в настоящий момент неизвестно, как новый вирус будет мутировать, поэтому сейчас никто не может делать какие-либо прогнозы. Вуйнович также указала на то, что из тех, у кого был выявлен новый коронавирус, 81 процент пациентов переносят его как легкое заболевание.

"Это драйвер эпидемии. Это те, кто чихнул, закашлял, у кого была температура и непонятное недомогание, и затем выздоровел и даже не понял, что был инфицирован. Четырнадцать процентов — это серьезное заболевание, это те, кто попадает в больницу, у них пневмония или другой токсический синдром, и еще пять процентов — это критические больные, которые попадают в реанимацию", — привела она данные.