Китай назвали победителем в «нефтяной войне»
Китай в ходе «нефтяной» войны получает шанс усилить свое влияние на мировую экономику, утверждают аналитики Bloomberg.
Эксперты агентства уверены, что Поднебесная получит шанс повысить влияние своей национальной валюты — юаня.
По мнению авторов статьи, опубликованной в Bloomberg, власти Китая могут воспользоваться ситуацией, когда спрос на нефть по всему миру сильно упал после развала сделки ОПЕК+. Теперь Пекин оказался крупнейшим покупателем нефти в мире и тем самым получил дополнительное влияние на отрасль, пишет Лента.ру.
Использовать его он сможет для перевода расчетов за поставки в юани. В этом случае отпадет необходимость накапливать доллары, в которых традиционно производятся расчеты за топливо, а также намеренно девальвировать национальную валюту.
Издание отмечает, что Китай уже довольно давно, на протяжении последних десяти лет, предпринимает попытки усилить влияние юаня — вплоть до того, чтобы сделать его резервной валютой. Однако на этом пути встречаются объективные препятствия, в первую очередь валютный контроль, призванный предотвратить утечку иностранной валюты за рубеж и уклонение от уплаты налогов.
В настоящее время на Китай приходится около 20 процентов мирового ВВП, однако доля международных расчетов в юанях не превышает одного процента. В таких условиях оплата импортируемой нефти юанями будет хорошим подспорьем для укрепления статуса национальной валюты.