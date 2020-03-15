Китай назвали победителем в «нефтяной войне»

По мнению авторов статьи, опубликованной в Bloomberg, власти Китая могут воспользоваться ситуацией, когда спрос на нефть по всему миру сильно упал после развала сделки ОПЕК+. Теперь Пекин оказался крупнейшим покупателем нефти в мире и тем самым получил дополнительное влияние на отрасль, пишет Лента.ру.

Использовать его он сможет для перевода расчетов за поставки в юани. В этом случае отпадет необходимость накапливать доллары, в которых традиционно производятся расчеты за топливо, а также намеренно девальвировать национальную валюту.

Издание отмечает, что Китай уже довольно давно, на протяжении последних десяти лет, предпринимает попытки усилить влияние юаня — вплоть до того, чтобы сделать его резервной валютой. Однако на этом пути встречаются объективные препятствия, в первую очередь валютный контроль, призванный предотвратить утечку иностранной валюты за рубеж и уклонение от уплаты налогов.

В настоящее время на Китай приходится около 20 процентов мирового ВВП, однако доля международных расчетов в юанях не превышает одного процента. В таких условиях оплата импортируемой нефти юанями будет хорошим подспорьем для укрепления статуса национальной валюты.