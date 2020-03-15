Нидерланды, как и Швеция, не закрывают границ… и встречают коронавирус

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в обращении к нации заявил, что в нынешних условиях закрытие страны полностью, как бы ни выглядело это привлекательным, не станет делом недель и месяцев, а затянется на год или дольше со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это вторая после Швеции страна, которая оставляет свои границы открытыми.

Рютте заявил, что его правительство решило максимально контролировать риск заражения вирусом, чтобы создать иммунитет к нему на месяцы или дольше. А главное, по его мнению, убедиться, что у больниц хватает средств и возможностей для помощи больным. Он также заявил, что власти будут контролировать ситуацию, чтобы понять, какие меры нужно будет еще предпринять, чтобы снизить риски заражения населения и сдерживать этот процесс.

Традиции обращения к нации в Нидерландах не часты. Последний раз такое масштабное обращение премьера было в связи с нефтяным кризисом… 1973 года! Тогда страны ОАПЕК, в условиях войны на Ближнем Востоке между Израилем и арабскими странами, отказались поставлять нефть тем, кто поддержал Израиль. В том числе были Великобритания, Канада, США, Япония и Нидерланды. Тогда нефть поднялась в цене с 3 до 12 долларов за баррель! Тот кризис с нефтью был самым первым крупным мировым кризисом в отрасли и вообще в экономике. Сегодня мир переживает нечто аналогичное в связи с коронавирусом, что можно сравнить с войной.

Что касается вируса, то в Нидерландах положительный тест пока что сдали 1 413 человек. Национальное агентство здравоохранения, однако, утверждает, что число гораздо выше. Пока что Covid-19 в этой стране унес жизни 24 человек.

Правительство объявило, что будут закрыты детские сады, школы. Аналогичное решение касается баров, ресторанов, спортивных клубов и даже публичных домов!

Тут, надо сказать, Нидерланды пошли по пути Германии — там тоже дома интимных услуг попали в разряд закрытых.

Посмотрим, каким путем пойдет страна ветряных мельниц и каналов. Но сейчас ясно, что панику увидеть там пока не приходится.