В Китае назвали ошибки европейских врачей при лечении коронавируса

На пресс-конференции в Ухане врачи отметили, что в первую очередь речь идет о недостаточной защите медработников, которые постоянно контактируют с инфицированными. Особенно это касается отоларингологов, передает ТАСС.

Врачи из Китая считают, что европейские медики повторяют ошибки, допущенные при распространении нового коронавируса в Ухане, сообщило Bloomberg.

«Врачи находятся в очень близком контакте с пациентами, поэтому они так легко заражаются. Необходимо учить медиков и объяснять им, как защитить себя», – указал глава отделения интенсивной терапии больницы Медицинского колледжа Пекинского союза Ду Бинь.

Bloomberg пишет, что недостаток защитного оборудования и отсутствие понимания природы вируса привели к тому, что в Китае в первые недели эпидемии заболели тысячи медицинских работников. Как минимум 46 из них умерли.

Также китайские врачи указали на необходимость проведения как можно большего количества тестов, так как заболевание часто протекает бессимптомно или в легкой форме. «Я не представляю, как можно выявить случаи заболевания и установить контакты заболевших, если не проводить тесты», – указал Ду Бинь, отметив, что своевременное тестирование на коронавирус стало своеобразным индикатором компетентности национальных правительств и систем здравоохранения.