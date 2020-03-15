В Саудовской Аравии запретили коллективные молитвы в мечетях
Власти Саудовской Аравии с целью сдержать распространение коронавируса приняли решение пока не проводить пятничные и другие молитвы в мечетях по всему королевству, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Моления вне собственного дома будут разрешены лишь в мечети Аль-Харам в Мекке и в мечети Аль-Масджид ан-Набави в Медине, передает Интерфакс.
"Все знают, что эта пандемия требует предпринять все меры предосторожности, в том числе не позволять каких-либо форм массовых собраний, без исключений", - заявил генеральный секретарь Всемирной исламской лиги Мухаммед аль-Исса.
По данным "Аль-Арабии", решение приостановить массовые молитвы было принято после переговоров Минздрава королевства и старшего Совета улемов - верховной религиозной организации Саудовской Аравии, которая дает советы королю по вопросам веры.
Телеканал напоминает, что в Саудовской Аравии выявлены 133 случая заражения коронавирусом.