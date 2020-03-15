В Саудовской Аравии запретили коллективные молитвы в мечетях

Власти Саудовской Аравии с целью сдержать распространение коронавируса приняли решение пока не проводить пятничные и другие молитвы в мечетях по всему королевству, сообщает телеканал "Аль-Арабия".

Моления вне собственного дома будут разрешены лишь в мечети Аль-Харам в Мекке и в мечети Аль-Масджид ан-Набави в Медине, передает Интерфакс.