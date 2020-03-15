Эйнулла Фатуллаев 05:27

Несколько дней назад турецкие СМИ сообщили о громком аресте в Стамбуле известного миллиардера азербайджанского происхождения Мубариза Мансимова. Безусловно, Мансимов в особом представлении не нуждается, ибо приобрел большую известность в России, Турции и на своей исторической родине – в Азербайджане, да и во многих других странах. Бизнес-империя богатейшего олигарха, чье состояние по оценке журнала Forbes на 2015 год составляло 1 миллиард 300 миллионов долларов, простиралась от Турции до Персидского Залива, от Израиля до Сирии, от Азербайджана до Филадельфии… Впечатляющий список стран, в которых был сосредоточен судоходный бизнес богатейшего человека может вместить в себя десятки стран. Речь идет об аресте не обычного олигарха с Босфорского пролива, а седьмого по значимости бизнесмена в списке миллиардеров Турции. Всего несколько лет назад Forbes определил Мансимову почетное место в списке тысячи влиятельных миллиардеров мира.

Для ареста олигарха такого масштаба требовались довольно веские причины и убедительная доказательная база. “Я доверяю правовой и судебной системе Турции. Это серьезная страна”, - неоднократно повторял Мансимов накануне ареста в своих интервью, а также на весьма популярных в сети своих личных страницах. Мансимов не доверял судебно-правовой системе России, где его интересы столкнулись с другим выдающимся олигархом азербайджанского происхождения Вагитом Алекперовым. И не только потому, что отуреченный совок – выпускник легендарного бакинского военного училища имени Нахчыванского, а затем Ростовского университета вдребезги проигрывал судебные тяжбы своему духовному отцу Вагиту Алекперову. Мансимов так же не доверял судебной системе Израиля, Лондона, Стокгольма, Амстердама и прочих международных арбитражных судов, иначе последовал бы красноречивому опыту Ходорковского и прецеденту компании ЮКОС, отстоявшей свое реноме и права в высших арбитражных судах мира. Дойти до мирового арбитра Мансимову не позволяла ахиллесова пята. Основатель всемирно известной компании Palmali лишь шантажировал и угрожал своим конкурентам международным трибуналом. Не более того. Судоходный бизнес Мансимова остался под волнами мировой криминальной системы. И вот эта порочная стезя увела Мансимова на еще более опасную тропу политического террора. По-большому счету, объединенная преступная группировка, в которую оказался вовлечен ненасытный полукриминальный элемент охватывала все сегменты преступной мафиозной системы Ближнего Востока – от транспортировки нелегальной нефти до связи с террористическими группировками, от контроля наркотрафика до заказных убийств… Последние десять лет своей нелегальной деятельности, Мансимов попал в поле зрения ведущих спецслужб мира, а также влиятельных западных политических институтов, моделирующих ситуацию в регионе Персидского залива. Эпизод первый. Судьбу Мансимова предрешили переговоры Путина с Обамой В 2015 году президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама подробно обсуждали проблему перекрытия каналов финансирования могущественной на тот период террористической группировки ИГИЛ. Напомним, в период с 2013 по 2018 год, это внесистемное исламское квазигосударство контролировало большую часть территорий Ирака и Сирии, играло определяющую роль в Афганистане, Египте и Йемене, перманентно вовлекалось во внутренние процессы в Нигерии и Сомали, Тунисе и Филлипинах… Мировые лидеры на переговорах пришли к главному консенсусу – перекрыть канал финансирования главной террористической угрозы Западу и России. И по информации компетентных источников «Новой газеты», на встрече в верхах Обама впервые спросил российского президента о Мубаризе Мансимове.

Американская разведка вышла лишь на след одной влиятельной компании - Palmali Shipping & Agency JSC, которая занималась поставками «игиловской нефти». Ведь главным источником доходов «Исламского государства» являлся нелегальный экспорт нефти. Именно за счет продажи нефти и осуществлялось финансирование военных операций в Ираке и в Сирии. В день ИГИЛ производил около 40 тыс. баррелей нефти, и это приносило террористам баснословную прибыль в полтора миллионов долларов в день! Крупнейшие нефтяные месторождения региона – Дейр эз-Зор, а также в залежи в Мосуле находились под контролем ИГИЛ. В те же годы компания Palmali, принадлежавшая Мансимову, контролировала до 75% нефтеперевозок от Белого до Черного моря. А как известно с 1998 года Мансимов перенес свою штаб-квартиру в Стамбул, принял гражданство Турции и новую фамилию Гурбаноглу. И вот накануне напряженных переговоров Путина с Обамой – встреча в Нью-Йорке продолжалась на протяжении полутора часов, «Новая газета» выступила с сенсационным расследованием о маршруте экспорта «игиловской нефти» в порт Джейхан. Источники «Новой» утверждали о танкерах зафрактованных компаний Мубариза Мансимова. Эпизод второй. Доклад Яны Хибасковой Примерно за год до встречи Путина с Обамой, в сентябре 2014 года посол Евросоюза в Ираке Яна Хибаскова выступила с сенсационным докладом на заседании Комитета по иностранным делам Европарламента. Европейский посол открыто заявила о торговле игиловской нефти, указав на то, что некоторые страны Евросоюза закупают нефть именно у ИГИЛ. Хотя, 29 июля 2014 года Совбез ООН выступил со специальным заявлением о недопустимости торговли нефтью с террористической ИГИЛ. В докладе Яны Хибасковой также прозвучало имя владельца крупнейшей судоходной компании – Мубариза Гурбаноглу в качестве создателя маршрута транспортировки мосульской нефти и организатора поставок в некоторые страны Запада.

Эпизод третий. Расследование журналиста Тьерри Мейсана Накануне встречи Путина и Обамы, на которой американский лидер впервые озвучил имя вдохновителя и организатора маршрутов транспортировки захваченной террористами нефти, известный французский журналист Тьерри Мейсан выступает в знаменитой французской газете Le Figaro с журналистским расследованием о механизмах незаконной перевозки нефти ИГИЛ. Вывод журналиста полностью совпадает с информацией «Новой газеты» и докладом Яны Хибасковой – незаконную добытую террористической организацией «Исламское государство» нефть транспортирует в некоторые страны Запада и в Израиль компания Palmali Shipping & Agency JSC, владельцем которой является хорошо знакомый нам все тот же Мубариз Мансимов. Эпизод четвертый. Санкции правительства Ирака против Мансимова В том же 2015 году спецслужбы и правоохранительные органы Ирака начинают расследование деятельности компании Мансимова на территории этой страны. Раскопки знатоков раскрывают еще одно преступление криминального олигарха на территории Ирака. Оказывается кроме транспортировки игиловской нефти, М.Мансимов непосредственно участвует и в перевозках контрабандной курдской нефти в Европу. Согласно Конституции Ирака, Курдистан получает лишь 17 процентов прибыли от продажи иракской нефти. Более того, любая транспортировка нефти с иракской территории, в том числе с автономии иракского Курдистана может осуществляться лишь с разрешения официального Багдада. Однако, вступив в сепаратные переговоры с администрацией иракского Курдистана, Мансимов без согласования с федеральным правительством напрямую участвует в незаконной торговле контрабандной продукцией. Официальный Багдад вводит персональные санкции против Мансимова, и запрещает танкерам все той же пресловутой компании «Palmali Shipping&Agency JSC» заходить в иракские порты и участвовать в перевозках нефти… Таким образом, на уровне ведущих спецслужб мира, известных в мире средств массовой информации и влиятельных дипломатов, Мубариз Мансимов лично и его компания «Palmali Shipping&Agency JSC» уличается в незаконных поставках контрабандной нефти, связях с главной террористической организацией мира и сепаратистским движением на территории Ирака. Главное в деле поставок контрабандной нефти – Мансимов вывозит игиловскую нефть в Европу, чем вызывает первые подозрения спецслужб.

Эпизод пятый. Разрыв с Вагитом Алекперовым, Мансимова топят в России На протяжении долгих десятилетий Мансимов представляет владельца российского «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова своим наставником и лучшим другом. Но буквально в 2016 году, у азербайджано-турецкого олигарха возникают проблемы уже с самим В.Алекперовым. Потеряв важный энергетический инструмент в стратегическом регионе Персидского залива Мансимов оказался в предбанкротном состоянии. И об этом на весь мир заявляет сам В.Алекперов: «Сегодня, вы знаете, Palmali - в предбанкротном состоянии. Я так думаю, это - чтобы просто привлечь внимание. У нас есть документ, подписанный Palmali, где они в 2015 году подписали, что никаких претензий к нам нет». В этот период Мансимов занимается транспортировкой казахстанских, азербайджанских, российских и туркменских углеводородов. Однако, внезапно Вагит Алекперов прерывает сотрудничество с главой крупнейшей судоходной компании региона, объявив самого Мансимова банкротом.