Как поступает Мансимов в отношении своего благодетеля, которому обязан по сути всем в жизни?! Обанкротившийся олигарх начинает пропагандистскую кампанию против главы Лукойла. По всей видимости, крайне осторожный, рассудительный и рациональный В.Алекперов, будучи шокирован открытыми связями Мансимова с террористическими организациями и его непосредственным участием в транспортировке контрабандной нефти, о чем убедительно писала мировая пресса, не желает связывать реноме своей компании с подмоченной репутацией главы ОПГ.

Но Мансимов бросается в бой с Лукойлом. С кулаками! Спустя несколько месяцев в сентябре 2017 года Мубариз Мансимов объявляет о подаче в Верховный суд Великобритании иска на 2 миллиарда долларов к Litasco - дочерней трейдинговой фирме компании ЛУКОЙЛ.

Эпизод шестой. Уголовное дело в России

Спустя несколько месяцев в январе 2016 года Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России на основании материалов Федеральной налоговой службы (ФНС) и МВД России, возбуждает уголовное дело в отношении директора ООО «Палмали» Алексея Михелева. Представитель Мансимова в России подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). Компания Мубариза в России уклоняется от уплаты налогов на сумму более чем в 1,2 млрд рублей.

А теперь о подробностях еще одного преступления М.Мансимова, в этот раз на территории России. В конце 2013 года владевшая ООО «Палмали» компания Palmali Gemi Hizmetlerive Agentelik Anonim Sirketi (зарегистрирована в Стамбуле) решила продать российскую фирму. В качестве покупателя выступила зарегистрированная на Мальте компания Palmali Holding Co. Ltd. Конечным владельцем той и другой компаний являлся Мубариз Мансимов.

Согласно отчету авторитетной аудиторской фирмы Deloitte Malta, компания была в дальнейшем продана за 230 млн долларов, как указано в подписанном 27 декабря 2013 года соответствующем соглашении.

В рамках этого соглашения Palmali Gemi Hizmetlerive Agentelik Anonim Sirketi получила в 2013 году от Palmali Holding Co. Ltd авансовый платеж в размере 140 млн долл., а в 2014 году последовал второй платеж в сумме 90 млн долл. Однако полный контроль над ООО «Палмали» компания Palmali Holding Co. Ltd. получила только 1 января 2014 года.

Самое любопытное состоит в том, что зарегистрированный в России договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Палмали» между Palmali Gemi Hizmetlerive Agentelik Anonim Sirketi и Palmali Holding Co. Ltd. был заключен только 5 ноября 2015 года, а 13 ноября того же года в Единый государственный реестр юридических лиц был внесен новый учредитель ООО «Палмали» – Palmali nHolding Co. Ltd. Но в договоре купли-продажи значится уже не 230 млн долларов, а всего лишь 6 112 377 – т.е. почти в 38 раз меньшая сумма.

Эпизод шестой. Союз с вором в законе Ровшаном Ленкоранским. Контроль над героиновым маршрутом.

