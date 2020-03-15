США обвинили Россию в убийстве турецких военных
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия виновна в гибели турецких военных. Об этом сообщает Reuters.
«Мы считаем, что Россия убила десятки турецких военнослужащих во время военной операции в Сирии. Мы поддерживаем Турцию как нашего союзника по НАТО», — заявил он.
Это первый случай, когда Вашингтон напрямую обвинил Москву в причастности к гибели турецких солдат.
За февраль Турция потеряла в Сирии убитыми как минимум 62 военнослужащих, почти 100 солдат ранены.
5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня.