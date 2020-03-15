Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств. В частности, многие зараженные в скандинавских странах и Германии посещали этот курорт. Также сообщается, что коронавирусом был заражен бармен заведения «Китцлох», и многие европейские туристы заразились именно там.

Издание подчеркивает, что подъемники и бары на курорте работали вплоть до прошедших выходных, несмотря на большое количество заразившихся. Местные издания обвинили работников туристической сферы в желании получить как можно больше выгоды, несмотря на угрозу здоровью людей, а региональные власти — в бездействии. Однако мэр Ишгля эти обвинения отрицает и утверждает, что все меры были приняты своевременно.