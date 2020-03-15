Воспользуйся коронавирусом с умом!

В первую очередь, под карантин попали учебные заведения, что вызвало большой ажиотаж в обществе. Однако, короновирус смог сделать то, что так давно не удавалось сделать нашим чиновникам, а именно продвинуть учебные заведения на пути к переходу на онлайн технологии.

Стал ли коронавирус проклятьем или спасением? Кроме очевидного вреда здоровью человечества, эпидемия затронула и такие сферы, как образование, экономика, социум.

Мы подготовили для родителей и учащихся список источников, по которым они смогут заниматься в период карантина.

1) Первая реакция на карантин последовала от Министерства Образования. На телеканале “Mədəniyyət”,в передаче “Dərs vaxtı” была запущена серия видео-уроков для начальных и старших классов. Одновременно, серия видео-уроков была размещена на портале https://video.edu.az/ для обучения онлайн.

Теле-уроки охватывают все классы образования средней школы и вещают в будние дни во временном промежутке 10:00-16:00.

Язык: Азербайджанский

2) Очень оперативно перешли в онлайн и университеты! Дистанционные курсы UNEC охватывают до 9200 студентов ежедневно. Университет Западного Каспия предложил своим студентам дистанционное обучение и уроки в Skype, тем самым подготавливая студентов к надвигающейся сессии. Ряд университетов начали трансляции на Фейсбук и Инстаграм.

3) Не обошел карантин и частный сектор образования. Образовательный центр Dərs Evi продолжил полноценное онлайн обучение по всем предметам для своих учеников, а также предложил бесплатные вебинары по ряду предметов для старшеклассников, не являющихся учениками центра. Также, для подготовки к надвигающимся экзаменам, на сайте www.dersevi.az центр запустил пробные онлайн тесты по вопросам вступительных и выпускных экзаменов. Вебинары также доступны в общем доступе на канале Youtube Dərs Evi

Язык: Азербайджанский и Русский

4) Некоторые частные школы также гибко отреагировали на смену обстоятельств. Baku International School, Azerbaijan British School, международная школа МТК перенесли свои уроки в Google Classroom и Microsoft Teams. По словам учеников центров, занятия проходят интересно и занимательнее, чем в классе.

5) Международная образовательная платформа Coursera открыла студентам вузов доступ к 3800 онлайн-курсам!! Партнерами курсов являются такие компании, как Google, IBM, Intel, a также самые престижные университеты – Йельский, Мичиганский, Лондонский, Университет Джона Хопкинса и многие другие

Язык: Английский