Коронавирус добрался и до Кыргызстана

Первые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Кыргызстане. Об этом заявил в среду в Бишкеке во время пресс-конференции министр здравоохранения республики Космосбек Чолпонбаев, передает ТАСС.

"Зарегистрированы первые три случая инфицирования в стране коронавирусом", - сказал он. Все трое заболевших ранее совершили паломничество в Саудовскую Аравию.

По словам министра, все три случая отмечены в Джалал-Абадской области. "В настоящее время принимаются меры по нераспространению вируса на остальную территорию республики", - заверил министр.