Еще четыре человека вылечились от коронавируса в Азербайджане

В Азербайджане 4 человека, инфицированных коронавирусной инфекцией, вылечились после лечения в больницах особого режима, и выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В настоящее время в Азербайджане 23 больных коронавирусом находятся под врачебным наблюдением в больницах особого режима, принимаются необходимые меры по их лечению.

"Учитывая глобальную пандемию коронавируса и его широкое распространение, призываем наших граждан соблюдать требования и рекомендации ВОЗ и Оперативного штаба при Кабинете министров", - говорится в сообщении.