Еще четыре человека вылечились от коронавируса в Азербайджане

В Азербайджане 4 человека, инфицированных коронавирусной инфекцией, вылечились после лечения в больницах особого режима, и выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В настоящее время в Азербайджане 23 больных коронавирусом находятся под врачебным наблюдением в больницах особого режима, принимаются необходимые меры по их лечению.

"Учитывая глобальную пандемию коронавируса и его широкое распространение, призываем наших граждан соблюдать требования и рекомендации ВОЗ и Оперативного штаба при  Кабинете министров",  - говорится в сообщении.

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