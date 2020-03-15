Ильхам Алиев выделил деньги на новые дороги в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района Баку, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселка Кешля Низаминского района города Баку из средств, выделенных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в «Распределении государственных капиталовложений (инвестиционных расходов), предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для строительства и реконструкции автомобильных дорог", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 850 тысяч манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.