Первый случай заражения коронавирусом в индийской армии

По данным телеканала, заболевший - разведчик в Ладакхских скаутах - пехотном полку индийской армии, охраняющем границы страны на Ладакхском высокогорье.

Новый коронавирус найден у 34-летнего солдата в городе Лех на союзной территории Ладакх, это первый случай заболевания в индийской армии, передает телеканал NDTV.

Коронавирус COVID-19 солдат подхватил во время отпуска от своего отца, вернувшегося 27 февраля из Ирана. 29 февраля отец военнослужащего был помещен в карантин, после чего медики обследовали всю семью заболевшего.

Помимо военнослужащего, в карантин помещены его жена и двое детей.

Как отмечает министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии, по состоянию на 18 марта на союзной территории Ладакх отмечено 8 случаев заболевания новым коронавирусом.

Всего в Индии сообщается о 147 заболевших, в том числе 25 иностранцах. 14 человек выздоровели и выписаны из госпиталей, три человека скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 179 тысяч человек в более чем 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончались.