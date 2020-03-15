Замминистра культуры о внедрении новых технологий в сфере культурных услуг

В период развития и прогресса инноваций и высоких технологий Министерство культуры последовательно презентует новые ресурсы в области культуры. Заместитель министра культуры Рафиг Байрамов рассказал о деятельности этих новых ресурсов.

- Была информация, что Министерством культуры создается новая интерактивная карта сферы культуры. Как идут дела в этом направлении и в чем будут особенности этого ресурса?

- Да, Министерством культуры завершаются работы по созданию и запуску Интерактивной культурной карты Азербайджана (culturemap.az). Это первый такой проект в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии. Основной целью портала является создание географической информационной системы культуры Азербайджана, создание культурной карты и каталогов для освещения азербайджанской культуры новыми инновационными способами.

Платформа, создаваемая совместно с местной компанией SINAM, предназначена для сбора объектов культуры, находящихся на территории Азербайджана (культурных памятников, музеев, театров, заповедников и других объектов культуры) и услуг, предоставляемых этими объектами, в единую систему. На сегодняшний день завершаются работы первоначального этапа проекта, в котором были проведены работы по сбору и включению в систему данных по Баку.

Портал состоит из каталогов «Азербайджан», «Учреждения культуры», «Нематериальное культурное наследие», «Онлайн афиша» и «Карта».

В каталоге «Азербайджан» имеется общая информация, где размещена информация о культуре, истории, природе, городах Азербайджана. Каталог «Учреждения культуры» состоит в первую очередь из списка учреждений, подчиненных Министерству культуры, о каждом из которых дана отдельная информация. Каждый из этих объектов размещен на электронной карте с адресом, списком маршрутов, с помощью которых можно добраться к этому объекту, а также обеспечена возможность навигации. «Нематериальное культурное наследие» представлено в виде иерархического каталога, объединяющего образцы нематериального культурного наследия Азербайджана. «Онлайн афиша» включает культурные мероприятия, концерты и кинопоказы, театры, выставки, экскурсии, имеется возможность подключиться к системе онлайн покупки билетов на культурные мероприятия, события и развлечения, проводимые в Азербайджане.

Отдельная часть портала - это электронная «Карта». В этой части представлена электронная карта Азербайджана, на которой размещены объекты культуры. Здесь можно провести поиск оптимального маршрута от текущей станции до объекта культуры в 3 режимах (автомобильный, пешеходный, общественный транспорт). Стоит отметить, что база данных интерактивной культурной карты будет функционировать на азербайджанском, русском и английском языках, чтобы гости нашей страны, туристы, которые хотят ознакомиться с ее культурой, могли свободно пользоваться порталом.

- Следующий вопрос о значимости обновленного портала детских музыкальных и художественных школ Министерства культуры. В чем вкратце суть этого ресурса?

- Детские музыкальные и художественные школы являются источником культуры народа. Обучение детей игре на музыкальных инструментах открывает перед ними новый мир звуковых красок, стимулирует интерес к искусству. В формировании молодых музыкантов имеет большое значение взаимодействие духовного мира человека и его эмоционального восприятия, которое ложится на плечи преподавателей музыкальных школ, они являются мостом между искусством и ребенком.

Музыкальные школы столицы в целом оснащены учебными пособиями, которые необходимы преподавателям при обучении детей. Но чтобы ускорить и облегчить доступ преподавателей и учащихся к необходимым учебным материалам, Министерством культуры был создан Образовательный портал детских музыкальных и художественных школ. Это являлось новшеством в области учебных заведений этой сферы.

- Какие преимущества у данного портала?

- Мир меняется, становится другим, более динамичным, требуя от человека мобильности, способности постоянно учиться и адаптироваться к непрерывным технологическим инновациям. Запуск портала служит стимулированию к новизне, повышению уровня образования действующих в стране музыкальных и художественных учебных заведений.

Соответствуя запросам современного времени, мы учли необходимость обеспечения потребности получения дополнительных инструментов в процессе образования. Портал предоставляет доступ к разным информационным ресурсам - учебным планам и программам, планам занятий, методическим пособиям, учебно-методическим материалам, электронным обучающим средствам, электронным вариантам учебников и пособий. Также данный образовательный ресурс ориентирован на развитие и воспитание творческих музыкальных способностей юных граждан, реализацию профессиональных образовательных программ в области музыкального искусства.

- Для кого предназначен и как пользоваться порталом?

- Портал создан с целью обеспечить доступ к информации, к которой есть потребность при осуществлении педагогической деятельности. С помощью портала учителя, школьники, обучающиеся в детских музыкальных и художественных школах, могут ознакомиться с основными образовательными материалами.

Портал состоит из разделов, которые насыщены соответствующей полноценной информацией. Например, в разделе «Специальности» представлена обширная информация о специальностях, преподаваемых в музыкальных и художественных учебных заведениях, здесь отражены все 34 специальности, что может помочь при выборе специальности, если пользователь портала еще не определился. Раздел включает национальные музыкальные инструменты (тар, каманча, саз, балабан, габой и т.д.), европейские (фортепиано, саксофон, валторна, тромбон, труба, арфа, контрабас и т. д.), а также предоставляет возможность услышать звучание этих инструментов. В разделе «Школы» представлена информация об учреждениях музыкального и художественного образования, информация о дате создания, контактных данных этих школ. Раздел «Учебные пособия» насыщен материалами, состоящими из 51 учебной программы, ежедневными планами работы и методическими пособиями. Портал, предлагающий рабочие планы по сольфеджио, азербайджанской музыкальной литературе, основам народной музыки и другим дисциплинам, предоставляет удобный доступ к единому источнику информации для людей, работающих в этой области. Самым интересным, объемным и богатым разделом портала является раздел о нотах. Эта часть содержит ноты 1397 музыкальных произведений, в том числе ноты полифонического, ашугского жарна, ноты знаменитых произведений и музыкальных концертов. Чтобы облегчить поиск информации внутри раздела, его можно осуществлять по специальностям, жанру и композиторам произведений. Раздел «Композиторы» насыщен теоретической информацией, в нем доступна информация о жизни и творчестве более 160 композиторов, а в разделе «Инструменты» можно получить информацию об истории создания музыкальных инструментов и их типе, особенностях каждого из 73 инструментов, включая струные, духовые, ударные и клавишные инструменты. Раздел портала «Мастер-классы» представляет особый интерес, в котором имеются мастер-классы по инструментам - тар, скрипка и каманча. Планируется увеличить их количество. Размещение видеозаписи мастер-классов, организованных в детских музыкальных и художественных школах, имеет важное значение для преподавателей и учеников.

Помимо основных разделов на портале также имеются полезные ссылки, пользователь получает доступ к ссылкам на сайты похожей тематики, на книги, энциклопедии, электронные библиотеки и т.д. (music.mctgov.az).

В конечном итоге портал способствует профессиональному росту преподавателей музыкальных школ.

- Была также информация о применении новшества при процессе приема на работу учителей детских музыкальных школ. Так ли это?

- Как известно, начиная с 2015/2016 учебного года в целях повышения качества образования, подбора и расстановки высококвалифицированных и компетентных кадров в условиях равной и здоровой конкуренции в детские музыкальные, художественные школы и центры при Министерстве культуры прием учителей на работу осуществляется на централизованной конкурсной основе один раз в году.

С 2020-го года, впервые в процессе подачи заявок для участия в конкурсе приема учителей в детские музыкальные, художественные школы и центры будет применена Единая электронная система регистрации.

Чтобы ускорить, обеспечить доступность и прозрачность процесс регистрации для участия в конкурсе на прием в учителей Министерством культуры был создан этот новый ресурс, где все процессы (регистрации, обращения и т.д.) будут проходить в электронной форме. Каждый кандидат будет иметь личный кабинет и сможет получить всю информацию о ходе и результатах конкурса. В целом, данный ресурс облегчит процесс получения информации, регистрации кандидатов, станет возможным пройти онлайн регистрацию всего за 7-8 минут.

Благодаря этому ресурсу мы также сможем создать единую электронную базу данных обо всех претендентах, подающих заявки и участвующих в конкурсах по приему на работу в музыкальные школы.