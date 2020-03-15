«Грапарак»: В Армении среди осужденных назревает бунт
«Вчера из уголовно-исполнительного учреждения «Армавир» мы получили сигнал о том, что среди осужденных назревает бунт», - пишет ереванская газета «Грапарак».
Согласно информации, причина – запрет на передачу посылок в связи с введением в стране чрезвычайного положения.
«Именно при помощи посылок осужденные, в частности, получали сигареты. По словам последних, сигареты для них важнее, чем продовольствие, они просили найти средства для их доставки осужденным», - отмечает издание.