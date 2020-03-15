Гульнаре Каримовой вынесли приговор

Старшая дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова получила новый срок — 13 лет 4 месяца лишения свободы. Об этом сообщает агентство Fergananews со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.

Согласно информации, Каримова признана виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и в других преступлениях.

Отсчет нового срока наказания начнется с 21 августа 2015 года — в соответствии с совокупностью наказаний, назначенных Каримовой по нескольким преступлениям и приговорам.

В декабре 2019 года стало известно о возбуждении против Каримовой нового уголовного дела. По версии следствия, Каримова руководила ОПГ, состоящей из приближенных к ней лиц. Эта группа занималась рейдерским захватом промышленных предприятий. Запугивая владельцев различных организаций, преступники заставляли предпринимателей переоформлять имущество на компании, подконтрольные Каримовой. Сумма нанесенного ущерба составила свыше $165 млн и 85 млрд сумов (почти $9 млн).

В 2015 году Каримова была приговорена к пяти годам ограничения свободы, в 2017-м получила 10 лет тюрьмы. В 2018 году срок заключения по второму делу заменили пятью годами ограничения свободы. В начале 2019 года Каримову перевели в Зангиатинскую женскую колонию.