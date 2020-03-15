Немецкий врач раскритиковал запрет покидать дома из-за коронавируса

"Я не сторонник локдаунов. Тот, кто вводит подобные меры, должен также объяснить, когда и как он намерен их отменить. Нельзя же держать школы и детские сады закрытыми до конца года! Ведь как минимум столько времени понадобится, чтобы получить вакцину", - сказал Монтгомери в интервью газете Rheinische Post.

По словам Монтгомери, Италия ввела локдаун и добилась обратного результата: "Они весьма быстро исчерпали свои ресурсы, но отнюдь не замедлили распространение вируса благодаря локдауну". Врач назвал запрет для граждан покидать свои дома политическим жестом отчаяния, поскольку власти, по его словам, надеются, что с помощью принудительных мер добьются большего, чем благодаря разуму.

Франк Монтгомери раскритиковал и решение правительства ФРГ закрыть границы: "Я не верю, что закрытие границ сможет остановить вирус. Это политический акционизм. Можно контролировать и блокировать отдельные пограничные переходы на автобанах, но тогда люди просто будут ездить по проселочным дорогам. Ведь тогда часто не замечают, как они пересекают границу".