В Азербайджане отменили движение пассажирских поездов
С завтрашнего дня до 29 марта прекращается перевозка пассажиров в поездах внутреннего сообщения, за исключением электричек Баку-Сумгайыт-Баку и Баку-Пиршаги-Баку. Об этом сообщает ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
Речь идет о следующих направлениях:
- Скорый пассажирский поезд Баку-Гянджа-Баку
- Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку (до Беюк Кесик)
- Пассажирский поезд Баку- Беюк Кесик-Баку
- Пассажирский поезд -Баку-Кочарли-Балакян-Баку
- Пассажирский поезд Баку-Астара-Горадиз-Баку
- Электричка Баку-Ялама-Баку
- Электричка Баку-Ширван-Гаджигабул-Баку
При возврате билетов их стоимость полностью будет возмещена.