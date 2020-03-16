Эмомали Рахмон все же решил праздновать Новруз

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон примет участие в торжествах по случаю Новруза, которые пройдут 22 марта в Худжанде, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в правительстве страны.

На праздничные мероприятия приглашены главы дипмиссий, аккредитованных в Душанбе, общественные деятели страны.

Массовые мероприятия в дни Новруза, в том числе концерты под открытым небом пройдут и в столице Таджикистана Душанбе, пишет Fergananews.

Таджикистан остается свободным от коронавируса, однако во всех странах в его окружении, в том числе Узбекистане и Киргизии, уже выявлены заболевшие. Тем не менее внутри страны пока не введено жестких ограничений на перемещение граждан, работают школы, вузы, организации и предприятия общепита. Приезжающих в республику таджикистанцев и граждан некоторых стран выборочно помещают в карантин.