Полная дезинфекция салонов Mazda, Honda, Mitsubishi и Subaru
Официальные дилеры Mazda, Honda, Mitsubishi и Subaru в Азербайджане, чувствуя ответственность перед своими клиентами и сотрудниками, в целях уменьшения распространения вируса COVID-19 организовали соответствующие меры безопасности в салонах и зонах сервиса.
Для поддержания здоровой и безопасной рабочей среды на высоком уровне были проведены все необходимые меры по дезинфекции и санитарной обработке.
Поэтому те, кто желает посетить салоны и сервисы Mazda, Honda, Mitsubishi и Subaru, могут не менять свои планы. Клиенты, как всегда, будут обеспечены профессиональным и безопасным обслуживанием.