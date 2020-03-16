В Турции вспоминают героев битвы при Чанаккале

В Турции сегодня отмечают 105-летие победы в битве при Чанаккале - одной из самых масштабных и кровопролитных сражений Первой мировой войны. В связи с этой знаменательной датой президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выступил с посланием.

Глава турецкого государства дал высокую оценку героизму сотен тысяч сынов и дочерей Турции, отдавших жизни в борьбе с интервентами, пишет Anadolu.

«Несмотря на нехватку ресурсов, наш народ выстоял, отстоял независимость и достоинство, сделал все возможное во имя Родины. Дух героизма участников эпопеи при Чанаккале передается из поколения в поколение, являясь залогом единства и целостности Турции, готовности к достижению победы при любых условиях», - говорится в послании Эрдогана.

Те, кто не осознает значимости событий, имевших место более века назад в Чанаккале, не в силах понять решимость, с которой Турция противостоит современным угрозам, отмечается в послании Эрдогана.

Турецкий лидер призвал соотечественников сплотиться вокруг идеи страны, флага и нации. «Герои Чанаккале завещали нам эти земли в качестве священной Родины. В день 18 марта с глубоким уважением чту память Мустафы Кемаля Ататюрка и всех других героев победы при Чанаккале», - говорится в послании турецкого лидера.

Бои на полуострове Гелиболу в районе пролива Чанаккале (Дарданеллы) шли как на суше, так и на море. Сражения на море длились с 19 февраля по 18 марта 1915 года, бои на суше - с 25 апреля 1915 по 9 января 1916 годов.