Роухани: Мы еще ответим США

Тегеран ответил Вашингтону на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, но на этом ответ не закончен, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе выступления, показанного телеканалом IRINN.

"Американцы убили нашего великого генерала, мы не оставили это без ответа и никогда не оставим", - приводит слова Роухани РИА Новости.

По его словам, США никогда не забудут ракетный удар Ирана по базе в Ираке, "поскольку они впервые получили решительный и быстрый ответ на варварскую ошибку". "Они думали, что прорвут сопротивление нашего народа, поскольку убили руководителя нашего сопротивления, но получилось наоборот – сопротивление окрепло", - добавил президент Исламской Республики.

США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие.