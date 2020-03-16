Казахам объяснили, как вернуться из Азербайджана

В связи с закрытием государственных границ Азербайджана с сопредельными государствами (Россия, Иран, Грузия, Турция), ограничением и отменой авиарейсов из Азербайджана в Казахстан посольство этой страны в Баку рекомендует всем гражданам РК (а также иностранцам/лицам без гражданства, обладающим видом на жительство в РК) принять безотлагательные меры по возвращению в Казахстан до 22 марта, передает Вестник Кавказа.

В настоящее время они могут воспользоваться авиарейсами по маршруту Баку - Москва - Казахстан и паромным сообщением порт Баку (Алят) - порт Актау (Казахстан), отметили в дипмиссии РК.

Точное расписание паромного сообщения (порт Алят - порт Актау) отсутствует, перевозка паромом осуществляется при благоприятных погодных условиях. В связи с этим посольство просит самостоятельно уточнять расписание паромов в кассе Бакинского морского порта.