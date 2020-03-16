Выходить из дома необязательно: азербайджанцы могут покупать билеты Powerball $130 млн онлайн

Powerball (Пауэрбол) – крупнейшая американская лотерея, которой принадлежит мировой рекорд по размеру приза. В январе 2016 она разыграла джекпот в 1,586 миллиарда долларов США. Билеты лотереи продаются в большинстве штатов США, но выиграть призы лотереи могут не только американцы – играть в Powerball онлайн можно из почти любой страны мира, включая Азербайджан. Тиражи проводятся 2 раза в неделю: по средам и субботам в 22:59 по времени Нью-Йорка (05:59 в четверг и воскресение по Киеву).

В конце января 2020 года игрок из Флориды выиграл огромный приз в $396,9 млн. С тех пор джекпоту Powerball не удавалось разогнаться, но вот пару недель назад лотерее вновь удалось пробить девятизначный барьер. В среду, 18 марта, она разыграет $130.000.000, и у вас тоже есть шанс выиграть эти деньги с помощью сайта theLotter !

Как играть в Powerball?

Для участия в тираже нужно выбрать 5 основных номеров между 1 и 69, а также вытягивающийся из отдельного барабана дополнительный шар “Powerball” из диапазона 1-25. Игрок, на билете которого совпали все 6 номеров, выигрывает джекпот, но это – не единственный способ стать миллионером. Выиграть по-крупному можно, угадав лишь 5 основных номеров. Это принесет вам второй приз в $1 млн. Если вы отметите опцию “Power Play” (мультипликатор) и немного доплатите за билет, то ваш выигрыш составит уже $2 млн. Эта же опция умножает остальные призы (за исключением джекпота) в 2-5, а в некоторых случаях даже в 10, раз.

Играйте, не выходя из дома!

Игра онлайн почти не отличается от игры “вживую”. Чтобы принять участие в тираже Powerball из Азербайджана вам надо сделать следующее:

Зарегистрировать учетную запись на сайте theLotter

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Выбрать 6 чисел, или дать компьютеру сгенерировать случайную подборку нажав на кнопку “авто-выбор”

Подтвердить ваш заказ нажатием на “Играть”

Все остальное сделают представители сайта. Они приобретут для вас билет с выбранными вами номерами и загрузят его скан-копию в вашу учетную запись. Эта копия послужит не только доказательством покупки физического билета, но и того, что его законным владельцем являетесь вы, а не сайт. Всё, что вам останется сделать, – это проверить результаты после тиража, и узнать, стали ли вы миллионером!

Все призы выплачиваются полностью (после вычета налогов); сайт theLotter.com не берет комиссионные с призов. Сайт зарабатывает за счет небольшой надбавки на цену билета, которую вы платите при оформлении заказа.

Это действительно работает?

Разумеется! theLotter.com существует с 2002 года, и за прошедшее с момента его основания время выплатил своим игрокам около $100 млн в призах, включая 30-миллионный джекпот, выигранный любительницей лотерей из Панамы и приз в $1 млн, который достался Наталии из Украины. Так что вы можете быть спокойны – если вы выиграете, вы получите приз!

Играйте в Powerball и другие ведущие мировые лотереи на сайте theLotter.com, не выходя из дома, и выигрывайте огромные призы, которые изменят вашу жизнь!