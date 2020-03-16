Синоптики снова пообещали дожди
Завтра, 19 марта, в Баку и на Апшеронском полуострове временами возможен дождь, ночью местами сильный, днем переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха в Баку и на Апшероне ночью составит 4-6, днем 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление в норме - 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность днем 75-85%, вечером 55-65%.
В районах Азербайджана завтра местами ожидаются дожди, на горных территориях - снег, в отдельных восточных районах сильный. Днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Западный ветер днем усилится.
Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.