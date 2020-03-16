Америка нашла антидот против вируса по имени Байден haqqin.az из Вашингтона
Бывший вице-президент Джо Байден одержал очередную, более чем убедительную победу на праймериз в трех штатах - Аризоне, Флориде и Иллинойсе. Как и предсказывал haqqin az, особенно большой разрыв в полученных голосах в поединке с сенатором–социалистом Берни Сандерсом у него был в «апельсиновом штате» - Флориде. Там Байден получил 62 процента голосов против 22 у Сандерса — тамошние избиратели нашли неприемлемыми восторженные высказывания Сандерса о кубинском режиме. Но и в Иллинойсе, и в Аризоне разрыв тоже был существенным — около 20 процентов.
Сомнений в том, что Байдена уже не остановить, практически не остается. Демократы все настойчиво требует от его конкурента - Сандерса выйти из гонки с тем, чтобы партия прекратила внутренние дебаты и сосредоточилась на борьбе с Дональдом Трампом.
Однако одной из серьезнейших угроз для Байдена является распространение коронавируса, который, как было объявлено в день последних праймериз, проник уже во все 50 штатов. Только за один день число инфицированных увеличилось на 6000 человек, а число смертей превысило с начала эпидемии 100 человек. В связи с угрозой передачи вируса воздушно-капельным путем власти штата Огайо — а в нем также должны были пройти выборы — в последний момент закрыли участки и перенесли голосование на значительно более поздний срок.
Ситуация осложняется тем, что в отсутствие четких рекомендаций со стороны федерального правительства местные власти стали импровизировать. В результате складывается совершенно ненормальная ситуация. В 38 штатах полностью закрыты школы и другие учебные заведения, но в оставшихся 12 штатах часть школ по решению местных органов все еще работает. Ряд ресторанов и баров в районе Сан-Франциско открыты, другие задернули шторки, и не боящиеся вируса людей перемещаются туда, где еще кормят и наливают.
Одна из самых парадоксальных ситуация сложилась в Нью-Йорке. Там были закрыты все магазины за исключением продовольственных, но в соседнем штате Нью-Джерси, до которого рукой подать, все осталось работать. И, как признается губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, его запретительный декрет привел лишь к тому, что тысячи машин устремились в Нью-Джерси, а их владельцы наводнили тамошние магазины. «Это не будет работать совершенно, если каждый штат будет изобретать что-то свое, - говорит Куомо.—Мы должны координировать усилия, как это делается в Китае, Южной Корее и Италии».
Ситуация продолжает ухудшаться и потому, что десятки медицинских работников, которые проводили тесты, оказались зараженными. «Мы подозреваем, что то, что видим сейчас - это лишь надводная часть айсберга, и главные испытания еще впереди», - говорит Лиам Йор, член совета American College of Emergency Physicians.
Есть ли выход? Газета The New York Time, похоже, его нашла. «Почему Джо Байден является антидотом по отношению к вирусу», - такой заголовок она вынесла к одной из своих статей.
Издание пишет, что в начале избирательной кампании демократы искали нечто новое (бывший мэр Пит Буттиджич) или провокационное (Берни Сандерс). А на самом деле Байден оказался тем, кто был нужен. Он не революционер, не лидер, обещающий быстрые перемены. Байден — лидер, который может сделать Америку—нет, не «великой снова», как об этом говорил Трамп, он может сделать Америку «нормальной снова».
Байден, полагают социологи, вполне доказал способность привлечь на свою сторону не только афро-американцев и представителей других расовых и этнических меньшинств, не только пенсионеров и граждан с университетским образованием, но и «синих воротничков», не имеющих такого образования, которые в массе своей в 2016 году проголосовали за Трампа.
То, что Байден может стать фигурой, объединяющей нацию, которая за три с лишним года Трампа стала абсолютно поляризованной - эта идея начала активно овладевать избирателями. А когда разразилась эпидемия коронавируса, и президент ответил на нее опасной комбинацией отрицания, непрофессионализма и верховенства личных приоритетов, необходимость в объединительной фигуре стала еще большей.
Следующий «супервторник» на демократических праймериз состоится 28 апреля. В них примут участие, если, конечно, угроза коронавируса не примет чудовищных размеров, шесть штатов, среди них таких крупные как Нью-Йорк, Пенсильвания, Мэриленд. Вероятно, этот раунд и поставит точку в борьбе между Байденом и Сандерсом за номинацию.