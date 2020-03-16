Бывший вице-президент Джо Байден одержал очередную, более чем убедительную победу на праймериз в трех штатах - Аризоне, Флориде и Иллинойсе. Как и предсказывал haqqin az, особенно большой разрыв в полученных голосах в поединке с сенатором–социалистом Берни Сандерсом у него был в «апельсиновом штате» - Флориде. Там Байден получил 62 процента голосов против 22 у Сандерса — тамошние избиратели нашли неприемлемыми восторженные высказывания Сандерса о кубинском режиме. Но и в Иллинойсе, и в Аризоне разрыв тоже был существенным — около 20 процентов.

Сомнений в том, что Байдена уже не остановить, практически не остается. Демократы все настойчиво требует от его конкурента - Сандерса выйти из гонки с тем, чтобы партия прекратила внутренние дебаты и сосредоточилась на борьбе с Дональдом Трампом.

Однако одной из серьезнейших угроз для Байдена является распространение коронавируса, который, как было объявлено в день последних праймериз, проник уже во все 50 штатов. Только за один день число инфицированных увеличилось на 6000 человек, а число смертей превысило с начала эпидемии 100 человек. В связи с угрозой передачи вируса воздушно-капельным путем власти штата Огайо — а в нем также должны были пройти выборы — в последний момент закрыли участки и перенесли голосование на значительно более поздний срок.

Ситуация осложняется тем, что в отсутствие четких рекомендаций со стороны федерального правительства местные власти стали импровизировать. В результате складывается совершенно ненормальная ситуация. В 38 штатах полностью закрыты школы и другие учебные заведения, но в оставшихся 12 штатах часть школ по решению местных органов все еще работает. Ряд ресторанов и баров в районе Сан-Франциско открыты, другие задернули шторки, и не боящиеся вируса людей перемещаются туда, где еще кормят и наливают.

Одна из самых парадоксальных ситуация сложилась в Нью-Йорке. Там были закрыты все магазины за исключением продовольственных, но в соседнем штате Нью-Джерси, до которого рукой подать, все осталось работать. И, как признается губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, его запретительный декрет привел лишь к тому, что тысячи машин устремились в Нью-Джерси, а их владельцы наводнили тамошние магазины. «Это не будет работать совершенно, если каждый штат будет изобретать что-то свое, - говорит Куомо.—Мы должны координировать усилия, как это делается в Китае, Южной Корее и Италии».