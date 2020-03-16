Вашингтон намекнул Эр-Рияду на проблемы из-за обвала нефти

Все авторы письма представляют Республиканскую партию. Сенаторы намекнули, что обвал на нефтяном рынке может подорвать многолетнее стратегическое партнерство двух стран, передает Лента.ру.

Главной проблемой сенаторы назвали то обстоятельство, что действия Эр-Рияда происходят в момент глобального кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Ситуация и без этого ударила по энергетическим рынкам и стабильности компаний, так что насыщение нефтяного рынка выглядит совершенно неуместным.

Сенаторы напомнили, что США долгие годы поддерживали Саудовскую Аравию, но в ответ королевство гарантировало стабильность на мировом нефтяном рынке. «Мы призываем королевство играть конструктивную руководящую роль в стабилизации мировой экономики и снизить тревогу в нефтегазовом секторе», — говорится в обращении.

Обрушение цен на нефть началось после того, как Россия и страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией не сумели договориться о продлении ограничения добычи. Королевство настаивало на дополнительном снижении добычи на 1,5 миллиона баррелей, а Москва хотела сохранить параметры сделки.

В результате с 1 апреля все входившие в соглашение страны отказываются от любых обязательств. На этом фоне Саудовская Аравия объявила о планах резко нарастить добычу и предложить покупателям рекордные скидки. Экспорт саудовской нефти достигнет десять миллионов баррелей, хотя в начале года составлял только семь миллионов. Низкие цены сильно ударят и по американским нефтяным компаниям, работающим со сланцевой нефтью. При нынешних нефтяных котировках они понесут серьезные убытки и могут обанкротиться.