Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 200 тысяч человек. Об этом сообщает агентство BNO News, которое собирает информацию о распространении инфекции.

На сегодняшний день число погибших из-за COVID-19 составляет около восьми тысяч человек. Число выздоровевших — 81 290.

Страны, где больше всего распространился коронавирус: Китай (почти 81 тысяча), Италия (свыше 31 тысячи), Иран (свыше 16 тысяч), Испания (почти 12 тысяч) и Германия (почти 10 тысяч человек).