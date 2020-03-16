На фоне пандемии коронавируса может быть отменен музыкальный конкурс «Евровидение-2020». Об этом сообщает израильская корпорация телерадиовещания «Кан» со ссылкой на неназванные источники.

Официально эта информация пока не подтверждена.

Ранее сообщалось, что организаторы «Евровидения» следят за ситуацией в мире в связи с пандемией коронавируса, но никаких решений о переносе или отмене не принято.

В этом году конкурс должен пройти в Роттердаме, Нидерландах. Отмечается, что министерство здравоохранения страны рекомендовало отказаться от проведения мероприятия даже без аудитории. Согласно источникам, официальное объявление об отмене конкурса ожидается 18 марта.