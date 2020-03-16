SOCAR об аресте Мубариза Мансимова

В последние дни в социальных сетях при обсуждении ареста в Турции владельца группы компаний Palmali Мубариза Мансимова упоминается Государственная нефтяная компания Азербайджана. В связи с этим SOCAR распространило соответствующее заявление.

В SOCAR отмечают, что никакой связи между арестом Мубариза Мансимова в Турции и арбитражными процессами, которые пройдут против Palmali в Лондоне и Дубае нет.

«Арест Мубариза Мансимова в Турции, напротив, может создать препятствие для его участия в арбитражных процессах в Лондоне и Дубае и затянуть выполнение им финансовых обязательств. Затягивание арбитражных процедур, начатых SOCAR против Palmali с 2018 года, может оказать негативное влияние на финансовый баланс SOCAR, его имущественные и неимущественные права. Поэтому это не может быть в коммерчеких интересах SOCAR», - говорится в заявлении компании.

В заявлении компании отмечается, что SOCAR верит в эффективность системы юстиции Турции и однозначно опровергает возможности вмешательства в судебные процессы.

Стоит отметить, что между компаниями SOCAR и Palmali ранее существовали коммерческие отношения. В результате невыполнения своих обязательств со стороны Palmali, компании, входящие в группу SOCAR, начали процедуры арбитража против компаний, входящих в Palmali и Мубариза Мансимова.