Долгожительница из Ирана вылечилась от коронавируса

103-летняя жительница Ирана стала вторым в мире долгожителем, вылечившимся от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на СМИ Исламской Республики.

Согласно информации, долгожительница выздоровела после заражения коронавирусной инфекцией и выписана из больницы. Имя ее не разглашается, пишут иранские СМИ.

Ранее из больницы в Китае был выписан 103-летний житель КНР, таким образом, гражданка Ирана стала вторым в мире долгожителем, успешно поборовшим коронавирус.

По данным Минздрава Исламской Республики, общее количество заразившихся в стране составляет 17 361 человек, из них 1 135 скончались, 5 710 человек выздоровели.