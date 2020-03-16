Фонд Назарбаева окажет помощь в борьбе с коронавирусом

Фонд первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выделит 200 миллионов тенге ($458 тыс.) на борьбу с коронавирусом, сообщает сайт Elbasy.kz.

«Средства выделяются по прямому поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева, который в оперативном режиме отслеживает ситуацию», — говорится в сообщении. Деньги будут равными долями распределены между акиматами Нур-Султана и Алма-Аты, передает агентство Fergananews.

«Финансовая помощь пойдет на премирование медработников, задействованных в борьбе с пандемией, приобретение дополнительного количества медицинских масок и дезинфицирующих средств. Также часть денег будет направлена на обеспечение продовольствием детских домов и специализированных больниц столицы», — сообщили в фонде.

Руководство фонда также передало 50 тысяч медицинских масок в Управление общественного здравоохранения Нур-Султана.

В Казахстане на данный момент зарегистрированы 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 18 — в Нур-Султане и 17 — в Алма-Ате.