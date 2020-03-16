Китайские ученые нашли слабое место коронавируса

Ученые из Китайской Народной Республики выявили новый путь попадания коронавируса SARS-CoV-2 в клетки человеческого организма. Как сообщает газета «Известия», результаты научной работы опубликованы на портале bioRxiv.

Специалисты установили, что коронавирус вторгается в клетки через рецептор CD147. При этом вирус связывается с клетками с помощью собственного белка SP. Эксперимент показал, что препарат на основе антител к CD147 подавляет дальнейшее распространение вируса в клетках.

Таким образом, узнав, как коронавирус атакует организм, ученые полагают, что смогут создать специфические противовирусные препараты.

Ранее представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер посоветовала принимать парацетамол в качестве средства против симптомов COVID-19. Вместе с тем использование ибупрофена и содержащих его лекарств для лечения нового вида коронавирусной инфекции может быть опасным.