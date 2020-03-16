Украинский депутат заразился коронавирусом

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Качура заявил, что у одного из парламентариев выявили коронавирус. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Качура не назвал имени заболевшего, но отметил, что положительный результат на наличие COVID-19 подтвердили в Министерстве здравоохранения страны.

В ходе обсуждения один из членов комитета сказал, что инфекцию мог подхватить нардеп из депутатской группы «Доверие» Сергей Шахов.

Согласно заявлению пресс-службы аппарата Рады в Facebook, Шахов отсутствовал на заседании согласительного совета депутатских фракций, как и на состоявшемся 17 марта внеочередном заседании парламента.