Кремль хочет более высоких цен на нефть

Нынешняя цена на нефть «безусловно, является низкой», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.

«Хотелось бы выше», — заявил официальный представитель главы российского государства.

Также Песков прокомментировал предложение Ирака созвать ОПЕК+ для обсуждения дальнейших мер по стабилизации рынка. На это пресс-секретарь российского лидера ответил, что Россия «внимательно мониторит ситуацию на международных нефтяных рынках».

«Анализируем эту ситуацию, пытаемся выстраивать прогнозы относительно ближайшего будущего и будущего на среднюю перспективу, в зависимости от этого будет формулироваться позиция», — сказал Песков.