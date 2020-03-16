Закроют ли метро в Баку?
В ЗАО "Бакинский метрополитен" принимаются все необходимые меры по борьбе с коронавирусом, заявил руководитель пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов, сообщает Trend.
По словам Мамедова, временное прекращение деятельности метрополитена не обсуждается, в графике движения поездов никаких изменений нет.
"Ежедневные дезинфекционные, профилактические мероприятия в метрополитене проводятся под строгим контролем. В настоящее время высокая плотность пассажиров не наблюдается. Строго соблюдаются рекомендации Оперативного штаба и соответствующих уполномоченных структур по борьбе с распространением коронавируса", - отметил представитель Бакметрополитена.