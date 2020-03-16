Посты полиции установят на въездах в Баку, Сумгаит и Апшерон

Для контроля прибывающих из регионов в Баку, Сумгаит и Апшерон в праздничные дни в трех местах будут установлены посты полиции, сказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции полковник полиции Кямран Алиев, сообщает Trend.

По словам К.Алиева, «посты устанавливаются на 65-м километре трассы Баку - Алят - Астара, 45-м километре автодороги Баку - Губа и 26-м километре автотрассы Баку - Шемаха. Завтра с 00:00 все автомобили и пассажиры, прибывающие с этих направлений в Баку, Сумгаит и Апшерон, будут останавливаться и проверяться.

В случае регистрации государственного номера автомобиля в Баку, Сумгаите или Апшероне такие транспортные средства будут останавливаться на постах с целью уточнения места прописки пассажиров. Просьба к гражданам с 19 по 29 марта не выезжать в регионы и не приезжать из регионов в Баку, Сумгаит и Апшеронский район. В противном случае этим людям не будет разрешен въезд на упомянутые территории».

Напомним, с 00:00 часов 19 марта до 29 марта запрещается въезд в Баку, Сумгаит и Апшеронский район транспортных средств и их пассажиров, зарегистрированных в городах и районах республики, исключая транспортные средства спецназначения, в том числе автомобили скорой помощи, аварийно-восстановительных, спасательных служб, а также грузовой транспорт. Пассажирским транспортным средствам (автобусы, микроавтобусы, такси и другие), зарегистрированным в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе, запрещается осуществлять перевозки людей из других городов и районов страны по вышеназванным направлениям. Транспортным средствам и их пассажирам, зарегистрированным в Баку, Сумгаите и Апшеронском районе, разрешается свободный въезд и выезд в Баку.