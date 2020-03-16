33 новых случая заболевания коронавирусом в России

В России за сутки зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Из них 31 — в Москве. Еще один случай в Томской области, один — в Новосибирской. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в России теперь составляет 147.

Сообщается, что все заразившиеся граждане в последние две недели посещали страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. Сейчас они находятся в инфекционных боксах.