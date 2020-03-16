Россия и Армения приостанавливают пассажироперевозки

Россия и Армения с 18 марта приостанавливают пассажироперевозки на две недели из-за коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря министерства иностранных дел Армении Анну Нагдалян.

«С сегодняшнего дня вступило в силу соответствующее решение правительств Армении и России, которым ограничивается сухопутное и воздушное сообщение между двумя странами», — сказала Нагдалян.

Она добавила, что мера не распространяется на грузоперевозки.

В Армении 84 человека заразились коронавирусом. В стране введено чрезвычайное положение.